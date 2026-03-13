ECONOMIE
Iraniërs ondanks oorlog de straat op voor Dag van Jeruzalem

Samenleving
door anp
vrijdag, 13 maart 2026 om 10:24
anp130326079 1
TEHERAN (ANP/DPA/RTR) - In Iraanse steden zijn, ondanks de luchtaanvallen, vele duizenden mensen de straat opgegaan voor anti-Israëlische betogingen ter gelegenheid van de jaarlijkse al-Quds-dag. Die staat ook bekend als de Dag van Jeruzalem.
President Masoud Pezeshkian heeft donderdag de bevolking opgeroepen om met meer mensen dan ooit mee te doen aan de protestmarsen om de vijanden de vastberadenheid van Iran te tonen. Bij een betoging in Teheran is vrijdag een grote explosie gemeld. Israël voert opnieuw luchtaanvallen uit op de stad en heeft bewoners van delen van Teheran opgeroepen daar weg te gaan.
De stichter van de Islamitische Republiek, ayatollah Ruhollah Khomeini (1902-1989), heeft de Jeruzalemdag ingevoerd als een dag van protest tegen de bezetting van Oost-Jeruzalem in 1967 en tegen de Israëlische staat. De dag valt op de laatste vrijdag van de maand ramadan.
De dag wordt in talrijke landen, zowel in als buiten de islamitische wereld, benut voor pro-Palestijnse betogingen.
