Ambassadeur VS in Polen praat niet meer met parlementsvoorzitter

WARSCHAU (ANP/AFP) - De Amerikaanse ambassadeur in Polen wil niets meer te maken hebben met de parlementsvoorzitter in het land, nadat die kritiek had geuit op Donald Trump. De voorzitter had onder meer gezegd dat de Amerikaanse president de Nobelprijs voor de Vrede "niet verdient".

Ambassadeur Tom Rose schreef op X dat de Amerikaanse ambassade "geen verdere betrekkingen, contacten of communicatie" meer zal hebben met voorzitter Włodzimierz Czarzasty. De ambassadeur spreekt van "schandalige en onuitgelokte beledigingen" aan het adres van Trump en zegt dat de voorzitter de "uitstekende banden" met de Poolse regering in de weg zit.

Czarzasty heeft tegenover de Poolse nieuwssite Onet gereageerd op het verbreken van het contact door de Amerikaanse ambassade. "Aangezien het statement van de ambassadeur werd uitgegeven in reactie op mijn standpunt dat ik de kandidatuur van president Trump voor de Nobelprijs voor de Vrede niet steun, blijf ik bij dit standpunt."

Kritiek invoerheffingen

De parlementsvoorzitter had ook kritiek op de invoerheffingen die de VS aankondigden, dreigementen om Groenland in te nemen en op Trumps kritiek op de inzet van NAVO-bondgenoten tijdens de oorlog in Afghanistan. Czarzasty zegt het nu wel jammer te vinden dat het contact verbroken is, omdat de VS een belangrijke bondgenoot zijn.

De Poolse minister-president Donald Tusk heeft de Amerikaanse ambassadeur aangesproken op X. "Ambassadeur Rose, bondgenoten moeten elkaar respecteren, niet de les lezen. Zo vatten wij hier in Polen partnerschap tenminste op."