Duitsland heeft sinds coronapandemie 3 miljard maskers weggegooid

BERLIJN (ANP/DPA) - Duitsland heeft ongeveer de helft van de gezichtsmaskers die waren ingekocht tijdens de coronacrisis verbrand. Er zijn zo'n 3 miljard maskers de oven in verdwenen, heeft het ministerie van Volksgezondheid gezegd op vragen van een onderzoekscommissie van het parlement.

Het ministerie heeft zo'n 5,7 miljard mondmaskers aangekocht, bleek in 2024 uit een onderzoek. Daar werd 5,9 miljard euro aan uitgegeven, ook al was de "werkelijke vraag veel lager". Dat er zoveel maskers vernietigd worden, heeft in de Duitse politiek tot kritiek geleid. Met de vernietiging alleen al was zo'n 8 miljoen euro gemoeid.

Volgens Der Spiegel worden dit jaar naar verwachting nog 85 miljoen maskers vernietigd. Er liggen nog zo'n 360 miljoen maskers in de opslag waarover nog allerlei juridische procedures gevoerd worden. Ook die worden naar verwachting uiteindelijk weggegooid. Zo'n 2,1 miljard maskers werden tijdens de pandemie daadwerkelijk uitgedeeld, aldus het blad.