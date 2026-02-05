ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Duitsland heeft sinds coronapandemie 3 miljard maskers weggegooid

Samenleving
door anp
donderdag, 05 februari 2026 om 18:00
anp050226205 1
BERLIJN (ANP/DPA) - Duitsland heeft ongeveer de helft van de gezichtsmaskers die waren ingekocht tijdens de coronacrisis verbrand. Er zijn zo'n 3 miljard maskers de oven in verdwenen, heeft het ministerie van Volksgezondheid gezegd op vragen van een onderzoekscommissie van het parlement.
Het ministerie heeft zo'n 5,7 miljard mondmaskers aangekocht, bleek in 2024 uit een onderzoek. Daar werd 5,9 miljard euro aan uitgegeven, ook al was de "werkelijke vraag veel lager". Dat er zoveel maskers vernietigd worden, heeft in de Duitse politiek tot kritiek geleid. Met de vernietiging alleen al was zo'n 8 miljoen euro gemoeid.
Volgens Der Spiegel worden dit jaar naar verwachting nog 85 miljoen maskers vernietigd. Er liggen nog zo'n 360 miljoen maskers in de opslag waarover nog allerlei juridische procedures gevoerd worden. Ook die worden naar verwachting uiteindelijk weggegooid. Zo'n 2,1 miljard maskers werden tijdens de pandemie daadwerkelijk uitgedeeld, aldus het blad.
loading

POPULAIR NIEUWS

7802668 l

Het koken van pasta is zo eenvoudig dat er erg veel vieze pasta op (Nederlandse) tafels komt.

183390770_m

De Russische elite wil een alternatief voor Poetin – maar durft niet

ANP-548344414

Totale ineenstorting: terugleveren levert zonnepanelenbezitter vanaf 2027 nog maar 50 cent per maand op

Scherm­afbeelding 2026-02-05 om 10.05.01

Bild: Harde kritiek op olympische koningin Leerdam

speelzand_speelgoed

Er zit asbest in veel speelzand voor kinderen en de overheid gaat niks doen

gandr-collage

De foto van Andrew en Virginia Giuffre is echt, zegt Maxwell

Loading