Verdachten in zaak Funcaps blijven in de cel

door anp
donderdag, 05 februari 2026 om 17:53
ZWOLLE (ANP) - De twee verdachten in de strafzaak over de website Funcaps blijven in de cel. Dat heeft de rechtbank in Zwolle donderdag bepaald aan het einde van een tweede inleidende zitting tegen verdachten Jord van W. (31) en Stefan P. (30). Zij worden verdacht van de verkoop van illegale medicijnen. Het Openbaar Ministerie onderzoekt 58 sterfgevallen die mogelijk een link hebben met middelen die zijn verkocht via de website.
"Op dit moment vinden we dat de verdenking nog hard genoeg is", zei de rechter. Daarbij ziet de rechtbank nog gevaar voor herhaling. "Ook is het maatschappelijk niet uit te leggen dat u nu op vrije voeten wordt gesteld."
Bij P. ziet de rechtbank ook vluchtgevaar. Hij heeft vastgoed in Dubai en een visum voor de golfstaat. In een onderschept gesprek zou P. hebben gezegd: "Ik kan gauw pleite als het moet." In de rechtbank zei P. dat hij niet van plan was te vluchten. "Wij lopen niet weg voor onze verantwoordelijkheden."
Strafzaak
De volgende voorbereidende zitting staat gepland op 12 maart.
Ook in België loopt nog een strafzaak rondom Funcaps. Waarschijnlijk vindt in maart het hoger beroep plaats in die zaak. De rechtbank in Mechelen legde de twee eerder taakstraffen op. De dood van een 44-jarige Belg werd gelinkt aan medicatie die via de website was gekocht.
