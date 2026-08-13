Ambassadeur VS veroordeelt blokkade door kolonisten op Westoever

JERUZALEM (ANP/AFP) - De Amerikaanse ambassadeur in Israël heeft zich uitgesproken tegen een blokkade van Palestijnse woningen, inclusief een van een Amerikaanse staatsburger, door kolonisten op de Westelijke Jordaanoever. Hij spreekt op X van "terreur" en "Israëlische terroristen".

Bewoners zeggen dat ze door de omsingeling, die zondag begon, zijn afgesneden van onder meer voedsel. Ambassadeur Mike Huckabee reageerde op kritiek over het uitblijven van een Amerikaanse reactie. Hij stelt dat het onwaar is dat Israël en de Amerikaanse ambassade niks doen om Palestijnse huiseigenaren en Amerikaanse burgers te beschermen.

De ambassade is "zeer betrokken" en de Israëlische krijgsmacht (IDF) en politie zijn op verzoek ter plaatse gegaan om "Israëlische terroristen te verwijderen", aldus Huckabee. Volgens ooggetuigen bleven de kolonisten woensdag met dekens achter, nadat de IDF er een tent had verwijderd. De IDF meldde later een nieuw bataljon te sturen om de orde te proberen te handhaven.