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Roemenië begonnen met stilleggen enige kerncentrale

Economie
door anp
donderdag, 13 augustus 2026 om 10:06
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BOEKAREST (ANP/AFP) - Roemenië is donderdag begonnen met het volledig stilleggen van zijn enige kerncentrale. Dat gebeurde nadat het waterpeil van de Donau, die wordt gebruikt om de centrale te koelen, tot een recordlaag niveau was gedaald.
Het nationale nucleaire energiebedrijf Nuclearelectrica had vorige maand al een van de twee reactoren van de kerncentrale in Cernavodă stilgelegd. De tweede reactor moet nu ook worden uitgeschakeld vanwege "de aanzienlijke en aanhoudende daling van het waterpeil van de Donau", meldde het bedrijf.
Eerder deze week werd bekend dat het ministerie van Energie alternatieve energiebronnen onderzoekt, waaronder windenergie en import van stroom, om te voldoen aan de vraag naar elektriciteit. Er werd ook opnieuw aangedrongen op "verantwoord verbruik". De centrale, gelegen in het zuidoosten van Roemenië, is doorgaans goed voor een vijfde van de totale elektriciteitsproductie in het Oost-Europese land.
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