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NSC doet volgend jaar niet mee aan provinciale verkiezingen

Samenleving
door anp
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BREDA (ANP) - NSC doet niet mee aan de provinciale verkiezingen van volgend jaar. Dat heeft waarnemend partijvoorzitter Ronald de Bruin gezegd tijdens een ledenbijeenkomst in Breda. Het partijbestuur heeft volgens hem bij alle provinciale besturen gepolst of er voldoende "draagvlak en draagkracht" is om deel te nemen. "Uiteindelijk is het antwoord daarop in alle provincies geweest: nee."
NSC kende een stormachtige opkomst. De partij van oud-CDA'er Pieter Omtzigt kwam in 2023 vanuit het niets met twintig zetels in de Tweede Kamer en nam samen met PVV, VVD en BBB deel aan het kabinet-Schoof. Na de val van dat kabinet verloor de partij amper twee jaar later al haar zetels. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar deed NSC in een aantal gemeenten mee, maar zonder succes.
"Komen wij nog een keer in de gelegenheid om de kiezer te vragen om een tweede kans?", vroeg De Bruin zich hardop af. "Vandaag zijn we daar niet toe in staat, maar we kunnen het ons niet veroorloven achterover te gaan zitten."
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