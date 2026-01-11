ECONOMIE
Amber Alert voor vermist 10-jarig meisje uit Rotterdam

Samenleving
anp
zondag, 11 januari 2026 om 4:10
DEN HAAG (ANP) - De politie heeft een Amber Alert uitgegeven voor een vermist kind. Het gaat om de 10-jarige Wendy uit Rotterdam.
Het meisje is voor het laatst gezien zaterdagmiddag rond 13.00 uur, toen ze haar woning aan de Paul Krugerstraat verliet. Ze zou naar een winkel aan de Hilledijk gaan, maar is daar niet aangekomen, zegt de politie.
In het Amber Alert is een signalement van het meisje verspreid. Een Amber Alert wordt uitgegeven wanneer sprake is van een vermist minderjarig kind dat mogelijk in levensgevaar verkeert.
