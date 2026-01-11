Opnieuw nacht van felle protesten in Iran

Inwoners van Teheran en andere Iraanse steden zijn in de nacht van zaterdag op zondag opnieuw de straat opgegaan om te protesteren tegen het regime, ondanks harde repressie.

Beelden op sociale media tonen dat demonstranten ook in Mashhad, de op een na grootste stad van Iran, tot in de vroege ochtenduren verwikkeld waren in gevechten met de ordediensten.

Volgens mensenrechtenorganisaties zijn sinds het begin van de protesten, inmiddels vijftien dagen geleden, tientallen doden gevallen. Bronnen in ziekenhuizen melden aan BBC Persian dat sinds het begin van de landelijke protesten zeker 110 lichamen zijn overgebracht naar ziekenhuizen in Teheran en Rasjt.

De demonstraties begonnen uit onvrede over de hoge kosten van levensonderhoud, maar zijn uitgegroeid tot een bredere beweging tegen het islamitische bewind.

De Iraanse autoriteiten hebben het internetverkeer sinds donderdag grotendeels platgelegd, volgens critici om het harde optreden van de veiligheidsdiensten aan het zicht te onttrekken.