Amber Alert voor vermiste kinderen uit omgeving Beerta

De politie heeft een Amber Alert uitgegeven voor twee vermiste kinderen uit de omgeving van Beerta (Groningen). Het gaat om Jeffrey (10) en zijn zusje Emma (8).

De twee zijn sinds zaterdagmiddag 17 mei ongeveer 15.30 uur vermist. Mogelijk zijn ze vertrokken in een grijze Toyota Avensis met kenteken 77-NLV-4.

De politie in Noord-Nederland zegt dat de opsporing van Jeffrey en Emma "de hoogste prioriteit" heeft. Daarvoor is de hulp van het publiek nodig. "Laat iedereen die ook maar íets weet zich alsjeblieft melden."

In het Amber Alert zijn een signalement en foto's van de twee kinderen verspreid. De politie kan verder nog niets zeggen over in welk gebied wordt gezocht.