Markt in Eindhoven vol met PSV-fans

EINDHOVEN (ANP) - In het centrum van Eindhoven is de Markt vol. PSV-fans die de wedstrijd zondagmiddag in de stad willen zien, kunnen die ook volgen via schermen op andere locaties, meldt de organisatie. Bezoekers kunnen bijvoorbeeld naar het Stadhuisplein, waar de finale ook wordt uitgezonden.

Op station Eindhoven Centraal en in de treinen richting het station is het erg druk met supporters die de wedstrijd in de stad gaan kijken. Bij veel fans is de spanning te merken, ziet een ANP-verslaggever. "Ik heb de hele week al lichte zenuwen", zegt een man. Wie geen rood draagt, een van de clubkleuren van PSV, valt zondagmiddag behoorlijk uit de toon. De sfeer is gemoedelijk.

Op grote schermen in de stad worden fans verwezen naar locaties waar nog wel plek is. Op het Stadhuisplein stond het rond 13.15 uur ook al flink vol. "Sta op, voor de kampioen", klinkt daar uit de speakers. Op het nabijgelegen Stratumseind hangen boven de hele straat rood-witte ballonnen en is het ook behoorlijk vol. Zo nu en dan klinkt er een klap van vuurwerk en worden er fakkels afgestoken.