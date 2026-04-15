AP: 66 meldingen datalek na ChipSoft-hack, ook van bedrijf zelf

door anp
woensdag, 15 april 2026 om 17:56
DEN HAAG (ANP) - Het aantal datalekmeldingen bij de Autoriteit Persoonsgegevens naar aanleiding van de cyberaanval bij ChipSoft is opgelopen naar 66. Een van die meldingen is van ChipSoft zelf, laat een woordvoerder van de AP weten.
Vorige week dinsdag werd bekend dat ChipSoft te maken had met een aanval met gijzelsoftware. Het Amsterdamse bedrijf is een leverancier van software voor onder meer ziekenhuizen en huisartsen. Het bedrijf zegt nog geen uitspraken te kunnen doen over oorzaak, bron en omvang van de aanval.
De Landelijke Huisartsen Vereniging adviseert huisartsen die met ChipSoft werken om een melding te doen bij de AP. Volgens de LHV gaat het om tientallen huisartsenpraktijken, waarvan de grootste groep in Noord-Limburg zit. Ook diverse ziekenhuizen hebben uit voorzorg een melding gedaan. Het gaat onder meer om het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht en het Oogziekenhuis in Rotterdam, blijkt uit een rondgang van Rijnmond.
