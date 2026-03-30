Eerste kaarten Olympische Spelen van LA op 9 april in de verkoop

Sport
door anp
maandag, 30 maart 2026 om 21:34
LOS ANGELES (ANP/RTR) - De eerste toegangsbewijzen voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles gaan op 9 april voor het grote publiek in de verkoop. Een voorverkoop voor inwoners van Los Angeles en Oklahoma City, waar ook olympische onderdelen plaatsvinden, begint op 2 april.
"Deze week is de eerste kans voor fans om een plaats te bemachtigen bij de Olympische Spelen van LA28", aldus Reynold Hoover, bestuursvoorzitter van de organisatie van de Spelen in Los Angeles, in een verklaring. De organisatoren waarschuwen fans om geen tickets te kopen van onbevoegde verkopers. Kaartjes worden alleen via de officiële ticketproviders, AXS en Eventim, verkocht.
"De ticketprijzen zijn vergelijkbaar met en in veel gevallen zelfs lager dan bij andere professionele sportevenementen en grote entertainmentevenementen in de VS", zegt Allison Katz-Mayfield, die binnen de organisatie verantwoordelijk is voor de kaartverkoop.
