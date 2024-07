Amerikaan krijgt in Rusland 12,5 jaar cel in drugszaak

MOSKOU (ANP/RTR) - De Amerikaan Robert Woodland heeft van een Russische rechter 12,5 jaar cel gekregen voor drugshandel, meldt zijn advocaat Stanislav Kshevitsky. Woodland werd begin dit jaar in Rusland opgepakt op verdenking van drugsmisdrijven. Volgens Kshevitsky heeft Woodland deels schuld bekend.

Eerder op donderdag werd pas bekend dat de Russische aanklager twaalf jaar cel had geëist tegen Woodland. In Rusland volgt de rechter in de meeste gevallen een strafeis van de aanklager.

Volgens Russische media zou de Amerikaan, die ook over de Russische nationaliteit beschikt, drugs hebben gekocht met als doel die weer door te verkopen. Woodland werd als kind uit Rusland geadopteerd, om later weer naar het land terug te keren.

Naast Woodland houdt Rusland nog minstens elf andere Amerikanen vast. Onder hen is onder meer Evan Gershkovich, een journalist van de Wall Street Journal, die al meer dan een jaar vastzit. Het proces van Gershkovich vindt momenteel achter gesloten deuren plaats.