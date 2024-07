Groenewegen sprint naar winst in zesde etappe Tour de France

Dylan Groenewegen van wielerploeg Jayco-AlUla heeft de zesde etappe van de Tour de France gewonnen. De rit ging van Mâcon naar Dijon en eindigde zoals verwacht in een massasprint. Kersvers Nederlands kampioen Groenewegen hield de Belg Jasper Philipsen en de Eritreeër Biniam Girmay achter zich.

Het was de derde massasprint in deze Tour. In Turijn won Girmay de derde etappe, woensdag was de Brit Mark Cavendish de snelste in Saint-Vulbas.

Vrijdag volgt de eerste individuele tijdrit in de Tour. De renners met klassementsambities zullen zich moeten laten zien op het ruim 25 kilometer lange parcours tussen Nuits-Saint-Georges en Gevrey-Chambertin.