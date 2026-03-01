Amerikaans leger ontkent dat vliegdekschip Lincoln is geraakt

TEHERAN (ANP/RTR) - De Amerikaanse strijdkrachten hebben ontkend dat hun vliegdekschip de USS Lincoln is getroffen door een Iraans projectiel. De Iraanse Revolutionaire Garde meldde eerder op zondag de USS Lincoln en de begeleidende vloot te hebben aangevallen met vier ballistische raketten. Daarbij zou het vliegdekschip zijn "geraakt". Het Pentagon ontkent dat: "De raketten zijn niet eens in de buurt gekomen", aldus het Amerikaanse Centraal Commando op X.

Een vliegdekschip wordt gebruikelijk begeleid door een flinke vloot, bestaande uit onder meer torpedobootjagers, kruisers, een bevoorradingsschip en een onderzeeër. Allen zijn geëquipeerd om het centrale vliegdekschip uit de wind te houden bij inkomende aanvallen.

De VS beweren op hun beurt een Iraanse oorlogsbodem tot zinken te hebben gebracht. Het gaat volgens het Amerikaanse operationele commando in de regio, U.S. CENTCOM, om een korvet, een klein soort fregat. Dat zou in de Golf van Oman aan het begin van de beschietingen tot zinken zijn gebracht. In het bericht op X roepen de VS eens te meer Iran op "de wapenen neer te leggen".