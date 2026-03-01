ECONOMIE
Het verband tussen koffie en creativiteit

Wetenschap
door Nina van der Linden
zondag, 01 maart 2026 om 16:57
125098507_m
Het is een van de hardnekkigste overtuigingen onder schrijvers, ontwerpers en ondernemers: een goede kop koffie maakt je creatiever. Je zet een verse pot, de geur verspreidt zich, en de ideeën beginnen te stromen. Maar klopt dat eigenlijk wel?
Recent onderzoek wijst op een genuanceerder beeld. Cafeïne is het meest geconsumeerde psychoactieve middel ter wereld en de cognitieve voordelen ervan zijn goed gedocumenteerd. Koffie blokkeert adenosinereceptoren in de hersenen – het stofje dat je slaperig maakt – waardoor je alerter wordt, sneller reageert en je werkgeheugen beter functioneert.

Focus ja, verbeelding nee

Het cruciale onderscheid zit in het type denken. Wetenschappers maken onderscheid tussen convergent denken – het logisch toewerken naar één juist antwoord – en divergent denken – het vrij genereren van nieuwe, originele ideeën. Een studie van de University of Arkansas liet proefpersonen na inname van 200 mg cafeïne of een placebo beide typen taken uitvoeren.
Cijfers en feiten

Wereldwijd drinken mensen dagelijks zo'n 140 miljoen gallon koffie. Onderzoek van de University of Arkansas onder 88 volwassenen toonde aan dat 200 mg cafeïne – ongeveer twee koppen koffie – convergent denken (probleemoplossing) significant verbetert. Maar voor divergent denken – het genereren van originele, vernieuwende ideeën – maakt cafeïne geen meetbaar verschil. Te veel koffie kan zelfs averechts werken: het verhoogt angstgevoelens en vermindert cognitieve flexibiliteit.

Het resultaat was opvallend: cafeïne verbeterde het convergente denken aanzienlijk. Deelnemers losten meer problemen op na een dosis cafeïne dan na een placebo. Maar bij het divergente denken – de kern van wat we doorgaans onder 'creativiteit' verstaan – was er geen enkel significant effect.
shutterstock_2473318321
Van meer koffie wordj niet nog creatiever

Het ritueel als trigger

Toch is koffie niet nutteloos voor het creatieve proces. Cafeïne verbetert je stemming en vermindert mentale vermoeidheid, wat indirect kan bijdragen aan cognitieve flexibiliteit. Bovendien kan het dagelijkse ritueel van koffiezetten – het brouwen, ruiken en proeven – op zichzelf fungeren als een emotionele trigger die het signaal geeft: nu is het tijd om te creëren.

De keerzijde

Wie denkt dat méér koffie ook méér helpt, komt bedrogen uit. Te veel cafeïne verhoogt angstgevoelens, beperkt je cognitieve flexibiliteit en vernauwt je aandacht – precies de factoren die je nodig hebt om tot innovatieve ideeën te komen.
De conclusie is helder: koffie is een uitstekende bondgenoot voor geconcentreerd werk en probleemoplossing. Maar voor die geniale ingeving heb je meer nodig dan een dubbele espresso.

