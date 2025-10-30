ECONOMIE
Amerikaans oorlogsschip weg voor kust Venezuela

Samenleving
door anp
donderdag, 30 oktober 2025 om 16:14
PORT OF SPAIN (ANP/AFP) - Het Amerikaanse oorlogsschip dat zondag aankwam in Trinidad en Tobago is donderdag weer vertrokken. Het schip lag binnen schietbereik van het vasteland van Venezuela, waar het meedeed aan militaire oefeningen. Tot woede van dat land, dat de aanwezigheid van het schip eerder een "militaire provocatie" noemde.
De spanningen zijn de afgelopen dagen toegenomen. Venezuela kondigde maandag aan de samenwerking met Trinidad en Tobago op het gebied van energie stop te zetten. Ook heeft het parlement de Trinidadiaanse premier Kamla Persad-Bissessar tot persona non grata verklaard.
Sinds september voeren de Verenigde Staten aanvallen uit op boten die drugs zouden smokkelen, waarbij tientallen doden vielen. Het land beschuldigt de Venezolaanse president Nicolás Maduro ervan banden te hebben met drugskartels. De Amerikaanse president Trump heeft een beloning van 50 miljoen dollar uitgeloofd voor informatie die tot Maduro's arrestatie kan leiden.
