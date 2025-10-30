ECONOMIE
ECB optimistischer over economische groei eurolanden

Economie
door anp
donderdag, 30 oktober 2025 om 16:09
anp301025225 1
FRANKFURT (ANP/AFP) - De Europese Centrale Bank (ECB) is optimistischer geworden over de economie van de eurolanden. De "neerwaartse risico's" voor economische groei in de eurozone zijn afgenomen, stelde centralebankpresident Christine Lagarde in haar toelichting op het rentebesluit.
"De handelsovereenkomst van de EU en de VS van afgelopen zomer, het onlangs aangekondigde staakt-het-vuren in het Midden-Oosten en de vandaag bekendgemaakte vooruitgang in handelsbesprekingen tussen de VS en China hebben de neerwaartse risico's enigszins beperkt", zei ze op de persconferentie.
De ECB hield de belangrijkste rentetarieven donderdag opnieuw onveranderd. Lagarde benadrukte tegenover journalisten dat de centrale bank voor de eurozone een goede uitgangspositie heeft bij het in toom houden van de inflatie rond de 2 procent.
