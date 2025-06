Amerikaans visum Bob Vylan ingetrokken na uitspraken Glastonbury

WASHINGTON (ANP) - Het Amerikaanse visum van het Britse rapduo Bob Vylan is ingetrokken. Op X deelt de Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken, Christopher Landau, dat de Britten het land niet meer in mogen.

Het visum van Bob Vylan is "in het licht van hun hatelijke tirade op Glastonbury" en vanwege het inzetten van spreekkoren waarin met de dood wordt gedreigd, ingetrokken. "Buitenlanders die geweld en haat verheerlijken zijn geen welkome bezoekers in ons land." Tijdens het optreden zaterdag van Bob Vylan werden leuzen geroepen als "Dood, dood aan de IDF", over het Israëlische leger. Glastonbury nam afstand van de uitlatingen.

Het duo zou in oktober en november in de Verenigde Staten optreden. Op 12 september staat Bob Vylan in Paradiso in Amsterdam op het programma.