Titelverdediger Alcaraz met moeite langs Fognini op Wimbledon

LONDEN (ANP) - Titelverdediger Carlos Alcaraz heeft zijn ongeslagen reeks op Wimbledon met veel moeite voortgezet in 2025. De tweevoudig kampioen uit Spanje was in de eerste ronde na een zware partij op een zeer warm Centre Court met 7-5 6-7 (5) 7-5 2-6 6-1 net te sterk voor de Italiaanse routinier Fabio Fognini.

Alcaraz treft in de tweede ronde de Britse qualifier Oliver Tarvet. Voor de dit jaar afscheid nemende Fognini (38), de nummer 138 van de wereld, was het zijn laatste partij op Wimbledon.

Alcaraz (22) hoopt op Wimbledon aan te schuiven bij een select clubje tennissers dat het toernooi in de moderne tijd minimaal drie keer op rij wist te winnen (Björn Borg, Pete Sampras, Roger Federer en Novak Djokovic). De Spanjaard versloeg tijdens de laatste twee edities Djokovic in de finale. Zijn laatste nederlaag op Wimbledon dateert van 2022, toen hij in de vierde ronde verloor van Jannik Sinner.

Problemen in servicegames

Alcaraz had aan het begin van de partij tegen Fognini al de nodige problemen in zijn servicegames. Hij kreeg vijf breakpoints tegen, maar toonde zijn klasse op de beslissende momenten. Op 5-5 sloeg hij zelf toe, waarna hij de set pakte met een lovegame op eigen service.

De mondiale nummer 2 leek in de tweede set door te drukken na een break in de vijfde game, maar Fognini knokte zich knap terug. De Italiaan trok de stand gelijk en was daarna de sterkste in de tiebreak. Ook in de derde set waren de twee aan elkaar gewaagd. Pas na een reeks breekpunten en twee breaks aan beide kanten, verzekerde Alcaraz zich van de setwinst met een derde break (2-1).

Hitte

Alcaraz, die zichtbaar last had van de hitte en zich regelmatig koelde met ijshanddoeken, kwam er in de vierde set amper aan te pas. Hij wist de eerste breakpoints nog weg te werken, maar leverde daarna twee keer zijn opslag in. Bij Fognini was de energie op in de vijfde set. Alcaraz liep uit naar een 5-0-voorsprong en benutte even later na 4,5 uur zijn eerste matchpoint.