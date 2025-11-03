Stichting: hoogste aantal stemmen op een vrouw sinds 2010

DEN HAAG (ANP) - Bij deze Tweede Kamerverkiezingen heeft 43 procent van de kiezers op een vrouw gestemd, laat stichting Stem op een Vrouw weten. Dat is het hoogste percentage stemmen op vrouwen sinds 2010. Deze verkiezingen zijn vijf vrouwen extra met voorkeursstemmen verkozen, aldus de stichting.

Stem op een Vrouw baseert zich op de proces-verbalen van de uitslagen. Volgens de analyse zouden er 64 vrouwen in de Kamer zijn gekozen. Dat is nog altijd minder dan de helft van de 150 te vergeven zetels.

Bij GroenLinks-PvdA zijn vier vrouwen met voorkeursstemmen verkozen tot Kamerlid, heeft de stichting berekend. Het gaat om Fatihya Abdi, Mikal Tseggai, Lisa Vliegenthart en Barbara Kathmann. Zij stonden te laag op de kandidatenlijst om in de Kamer te komen voor de partij, die 20 zetels haalde. Door voorkeursstemmen zullen zij kandidaten vervangen die hoger op de lijst stonden. Ook Marieke Vellinga-Beemsterboer van D66 komt toch in de Kamer.

De Kiesraad maakt vrijdag de officiële uitslag van de verkiezingen bekend.