Jetten heeft geen concreet voorstel voor missie Hormuz gezien

Samenleving
door anp
maandag, 16 maart 2026 om 18:43
BERLIJN (ANP) - Er is nog geen plan voor een missie in de Straat van Hormuz, zei premier Rob Jetten op bezoek bij de Duitse bondskanselier Friedrich Merz in Berlijn. "Zoals altijd staat Nederland open voor suggesties, maar op dit moment ligt er geen concreet voorstel op tafel", aldus Jetten op een gezamenlijke persconferentie.
Om een missie in de Straat van Hormuz mogelijk te maken, zullen volgens de premier de "spanningen in de regio moeten afnemen". Met de voortdurende aanvallen van Iran op de buurlanden in de Golfregio wordt het heel erg lastig om de scheepvaartroutes veilig te stellen, meent hij.
De Amerikaanse president Donald Trump wil dat NAVO-landen de cruciale zeestraat tussen Iran en de Golfstaten gaan beveiligen. Iran heeft de Straat van Hormuz geblokkeerd en zou er mijnen hebben gelegd. Europese landen reageren negatief op de Amerikaanse wens. Merz zei dat de oorlog van Israël en de VS tegen Iran "geen NAVO-aangelegenheid is".
