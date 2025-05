Amerikaanse ambassadeur hijst vlag bij residentie in Damascus

DAMASCUS (ANP/AFP) - De gezant van de VS Thomas Barrack heeft in Damascus de Amerikaanse vlag gehesen voor de residentie van de ambassadeur van het land. In gezelschap van onder anderen de Syrische minister van Buitenlandse Zaken Asaad al-Shaibani markeerde de plechtigheid een erg belangrijke toenadering tussen de twee landen.

In het jaar na het uitbreken van de Syrische burgeroorlog in 2011 tijdens het regime van Bashar al-Assad sloten de VS hun ambassade en riepen de toenmalige ambassadeur terug.

Barrack is de huidige Amerikaanse ambassadeur in Ankara en is daarnaast op 23 mei benoemd als speciale gezant voor Syrië. Het is zijn eerste bezoek aan Syrië in deze functie. Er zijn in de jaren sinds 2012 wel Amerikaanse gezanten voor Syrië geweest, maar die bezochten het land nooit.

De dictatuur van Assad viel in december door toedoen van extremistische soennitische strijdgroepen, vooral de Hayat Tahrir al-Sham van de huidige leider van Syrië, Ahmed al-Sharaa.