Webwinkel Shein gaat meer producten testen na waarschuwing EU

SINGAPORE (ANP/RTR) - Webwinkel Shein, vooral bekend om zijn goedkope fastfashionkleding, gaat meer testen uitvoeren om de veiligheid en kwaliteit van zijn producten te verbeteren. De stap volgt op de waarschuwing van de Europese Unie dat het van oorsprong Chinese bedrijf meer moet doen bij het naleven van Europese regels voor consumentenbescherming, anders dreigen er boetes.

Shein zei donderdag dat het dit jaar 2,5 miljoen productveiligheids- en kwaliteitstests wil laten uitvoeren. Vorig jaar waren dat er 2 miljoen. Ook geeft het in Singapore gevestigde bedrijf dit jaar 15 miljoen dollar uit aan initiatieven om de regels na te leven.

Shein, dat zijn eigen kleding verkoopt in 150 landen, exploiteert ook een marktplaats voor verkopers van speelgoed, gadgets en huishoudelijke artikelen. Die artikelen worden rechtstreeks vanuit fabrieken, voornamelijk in China, naar klanten over de hele wereld verzonden. Sinds de lancering van de marktplaats heeft Shein de samenwerking met meer dan 540 verkopers stopgezet vanwege overtredingen van de regels, aldus het bedrijf.