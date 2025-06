Amerikaanse ambassadeur in Moskou gaat naar huis

MOSKOU (ANP/RTR) - De Amerikaanse ambassadeur in Moskou, Lynne Tracy, verlaat haar post. Ze was sinds begin 2023 ambassadeur in Rusland. Het is nog niet bekendgemaakt wie haar opvolgt.

Tracy neemt afscheid met de boodschap: "Ik ben trots dat ik mijn land in Moskou heb vertegenwoordigd tijdens deze zeer uitdagende tijden. Nu ik Rusland verlaat, weet ik dat mijn collega's op de ambassade blijven werken aan betere betrekkingen en de banden met het Russische volk onderhouden." Tracy was onder meer betrokken bij de vrijlating van Amerikaanse gevangenen in Rusland.

President Donald Trump streeft al geruime tijd naar betere relaties met Rusland. Die relaties verslechterden sterk na de Russische inval in Oekraïne in 2022. Trump wil minimaal een wapenstilstand in Oekraïne bereiken, maar zijn pogingen daartoe zijn vooralsnog tevergeefs.