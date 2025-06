AEX-index veert op na hogere slotstanden op Wall Street

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak veerde vrijdag weer op, na de verliesbeurt een dag eerder. Beleggers trokken zich op aan de hogere slotstanden op Wall Street. De belangrijke Amerikaanse S&P 500-index en techgraadmeter Nasdaq naderen zelfs nieuwe recordstanden, mede door de afnemende onrust in het Midden-Oosten en de hoop op een renteverlaging in de Verenigde Staten. Ook verklaarde een woordvoerder van het Witte Huis dat de deadline van 9 juli voor de tijdelijk opgeschorte importheffingen voor de EU mogelijk uitgesteld kan worden.

De Amsterdamse hoofdindex noteerde in de ochtendhandel 0,7 procent hoger op 916,87 punten. Donderdag verloor de AEX nog 0,8 procent. De MidKap klom ook 0,7 procent, tot 900,31 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 1,3 procent.

Betaalbedrijf Adyen was de sterkste stijger in de AEX, met een winst van 2,5 procent. De chipbedrijven ASMI, Besi en ASML klommen tot 1,5 procent. Techinvesteerder Prosus voerde de schaarse dalers aan, met een min van 0,8 procent.

AkzoNobel

Chemicaliëndistributeur IMCD steeg 1,8 procent, na een kleine overname in India. Dsm-firmenich klom 0,8 procent. Het voedings- en gezondheidsbedrijf breidt zoals aangekondigd zijn aandeleninkoopprogramma uit van 500 miljoen naar 1 miljard euro.

AkzoNobel won 0,3 procent. Het verfconcern verkoopt zijn belang van bijna 75 procent in Akzo Nobel India aan het conglomeraat JSW Group. AkzoNobel verwacht 900 miljoen euro te verdienen aan de deal. Daarvan gaat 500 miljoen euro naar het aflossen van schulden en 400 miljoen euro wordt gebruikt om eigen aandelen in te kopen. Volgens analisten van zakenbank Jefferies valt de opbrengst en de omvang van de aandeleninkoop wat tegen.

Unilever

Unilever klom 0,6 procent. Volgens zakenkrant Financial Times heeft het levensmiddelenconcern 1,5 miljard dollar (1,3 miljard euro) betaald voor Dr. Squatch. Unilever nam dat Amerikaanse merk voor handgemaakte zeep onlangs over voor een onbekend bedrag.

Flitshandelaar Flow Traders zakte 10 procent, ondanks een toename van de handelsvolumes in het tweede kwartaal. Ease2pay werd 17 procent meer waard. Het betaalplatform verwacht dat het aantal transacties in de eerste jaarhelft met meer dan 30 procent is gestegen ten opzichte van een jaar eerder.