Amerikaanse feminist Gloria Steinem (92) overleden

NEW YORK (ANP) - De Amerikaanse schrijver en feminist Gloria Steinem is op 92-jarige leeftijd overleden, zo is bekendgemaakt op haar Instagrampagina. Ze overleed volgens dat bericht thuis, omringd door haar naasten.

Steinem begon haar loopbaan als journalist. Ze werd in 1963 landelijk bekend met een undercoveronderzoek bij de Playboy Club van Hugh Hefner, waarin ze schreef over de seksistische manier waarop met vrouwen werd omgegaan en de slechte werkomstandigheden. Ze schreef ook over politiek en maatschappelijke kwesties.

In de jaren 70 werd Steinem activistischer, onder meer door protestmarsen te organiseren. Ze zou uiteindelijk uitgroeien tot een boegbeeld van de tweede feministische golf. Voor haar werk kreeg ze in 2013 de hoogst mogelijke onderscheiding van de toenmalige president Barack Obama.

De laatste jaren richtte ze zich op haar schrijverschap. "Gloria leidde bijna een eeuw lang een vol leven op aarde en bleef werken aan gelijkheid tot het laatste einde", aldus haar stichting.