Turkse justitie onderzoekt oud-premier om beledigen Erdogan

ANKARA (ANP/BLOOMBERG/AFP) - De Turkse justitie heeft een onderzoek ingesteld naar oud-premier Ahmet Davutoğlu, voorheen een belangrijke bondgenoot van president Recep Tayyip Erdogan. Er wordt gekeken of hij Erdogan heeft beledigd op sociale media, meldt het Openbaar Ministerie in Ankara.

Davutoğlu had jarenlang allerlei prominente functies binnen regeringen. Hij was minister van Buitenlandse Zaken, premier en voorzitter van de regerende AK-partij. Na een politieke breuk met Erdogan vormde hij in 2019 de oppositiepartij Gelecek Partisi, maar een politieke doorbraak bleef uit. Davutoğlu kondigde dit jaar aan dat de partij zal worden opgeheven.

Het beledigen van de president kan in Turkije worden bestraft met een jarenlange celstraf. De autoriteiten hebben de afgelopen jaren allerlei critici van de president strafrechtelijk aangepakt.