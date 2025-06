LOS ANGELES (ANP) - De Amerikaanse funkmuzikant Sly Stone is op 82-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie gemeld in een verklaring aan meerdere Amerikaanse media. Volgens de verklaring leed de artiest aan COPD en kampte hij met andere "onderliggende gezondheidsproblemen."

Stone was met name bekend als voorman van de Amerikaanse funkband Sly & the Family Stone. Sly and the Family Stone maakte eind jaren zestig en begin jaren zeventig furore met hun psychedelische funkmuziek.