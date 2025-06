Humanitair schip met Thunberg aan boord in Israëlische haven

ASJDOD (ANP/AFP) - De opvarenden van het humanitaire schip de Madleen, met aan boord de Zweedse activiste Greta Thunberg, zijn volgens Israëlische media aangekomen in de Israëlische havenstad Asjdod. In de nacht van zondag op maandag onderschepte het Israëlische leger het schip, dat op weg was naar de Gazastrook. Het werd onder begeleiding van twee marineschepen naar Israël geleid.

De Madleen, onderdeel van de Freedom Flotilla, was op weg naar Gaza om hulpgoederen te leveren. De tocht was bedoeld als protestactie tegen de Israëlische militaire operaties en de nijpende humanitaire situatie in de kuststrook. Aan boord bevinden zich behalve Thunberg activisten uit Frankrijk, Duitsland, Brazilië, Turkije, Spanje en Nederland.

Bij aankomst in de haven worden de opvarenden overgedragen aan de politie en gevangenisautoriteiten. Volgens Israëlische media krijgen zij daarna het aanbod een video te zien over de Hamas-aanval van 7 oktober, wat de activisten mogen weigeren. Vervolgens wordt de groep naar de internationale luchthaven van Tel Aviv gebracht, vanwaar ze naar hun thuislanden terugkeren.

Adalah, een prominente Palestijns-Israëlische mensenrechten- en burgerrechtenorganisatie, vertegenwoordigt de opgepakte activisten. De organisatie noemt de Israëlische acties een "flagrante schending van het internationaal recht" - niet alleen omdat de Madleen in internationale wateren werd onderschept, maar ook omdat de activisten beschuldigd worden van illegale binnenkomst in Israël. "Deze activisten hadden niet de intentie om Israël binnen te komen", aldus Adalah in een verklaring. "Ze wilden de kust van Gaza bereiken, dat geen deel uitmaakt van Israël. Gaza maakt deel uit van de Palestijnse gebieden."