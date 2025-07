Amerikaanse gezant voor Gaza-overleg naar Midden-Oosten

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse gezant Steve Witkoff gaat naar het Midden-Oosten voor gesprekken over de Gazastrook. Die moeten leiden tot een overeenkomst over een "corridor" voor hulp aan het door oorlog getroffen gebied, aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Een woordvoerder maakte het plan bekend, maar deelde geen details. Witkoff, de speciale gezant voor het Midden-Oosten, gaat volgens haar op reis met "een sterke hoop" dat er een nieuw staakt-het-vuren en een humanitaire corridor voor hulpgoederen kan komen waar zowel Hamas als Israël mee akkoord gaat.

De twee partijen bereikten begin dit jaar voor het eerst een bestand, maar dat eindigde wegens onenigheid over het vervolg na de eerste zes weken. Sinds 6 juli vinden indirecte onderhandelingen plaats in Qatar. De Amerikaanse nieuwssite Axios schrijft dat Witkoff eerst naar Europa gaat voor besprekingen en daar wacht op updates over de onderhandelingen. Bij voldoende voortgang zou hij eind deze week dan naar Qatar gaan.