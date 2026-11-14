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Amerikaanse luchtvaartautoriteit: landelijk vliegverbod opgeheven

Samenleving
door anp
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WASHINGTON (ANP/RTR) - Het vrijdag ingestelde Amerikaanse landelijke vliegverbod is opgeheven. Dat heeft de Amerikaanse luchtvaartautoriteit Federal Aviation Administration (FAA) vrijdagavond (lokale tijd) bekendgemaakt.
Duizenden vluchten van, naar en in de VS werden geannuleerd of vertraagd, omdat er volgens transportminister Sean Duffy sprake was van een communicatieprobleem dat gevolgen had voor de luchtverkeersleidingscentra in het land. Ook alle Europese vluchten naar de VS werden opgeschort.
De minister van Binnenlandse Veiligheid Markwayne Mullin zei eerder dat het publiek niet bang hoefde te zijn. De FBI meldde dat het probleem niet door een cyberaanval was veroorzaakt.
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