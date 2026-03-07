ECONOMIE
Amerikaanse minister: vannacht grootste bombardementen op Iran

Samenleving
door anp
zaterdag, 07 maart 2026 om 4:31
anp070326003 1
WASHINGTON (ANP/DPA) - De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, heeft tijdens een interview met de Amerikaanse zender Fox Business gezegd dat vannacht "de grootste bombardementscampagne" zal plaatsvinden.
De Verenigde Staten zijn van plan om de "grootste schade" toe te brengen aan onder meer Iraanse raketfabrieken, aldus Bessent.
De VS en Israël zijn vorige week begonnen met hun aanvallen op Iran. De Amerikaanse president Donald Trump zei eerder deze week dat er binnenkort nog intensere aanvallen zouden volgen.
"We zijn nog niet eens echt begonnen met hard toeslaan", vertelde Trump maandag aan CNN, eraan toevoegend: "De grote golf is nog niet geweest. De grote komt binnenkort."
