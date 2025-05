Amerikaanse omroepen klagen Trump aan om stopzetting financiering

WASHINGTON (ANP) - De NPR en andere Amerikaanse omroeporganisaties stappen naar de rechter om stopzetting van hun overheidsfinanciering te voorkomen. Ze betogen dat president Donald Trump niet bevoegd is om per decreet de geldkraan dicht te draaien, schrijft de krant The New York Times.

"De president heeft volgens de grondwet geen bevoegdheid om zulke maatregelen te nemen", citeert de krant uit de aanklacht. De media stellen dat het Congres gaat over de staatskas en niet de president.

Trump vaardigde enkele weken geleden een decreet uit om "een einde te maken aan subsidiëring van partijdige media door de belastingbetaler". Daar stond in dat het "niet meer van deze tijd" is dat de overheid nog nieuwsmedia financiert, omdat er tegenwoordig een groot nieuwsaanbod is.

De president vaardigt sinds zijn aantreden veelvuldig decreten uit. Daarmee stuurt Trump de federale overheid aan waar hij de baas van is. Die besluiten worden regelmatig voor de rechter aangevochten.