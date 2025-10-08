ECONOMIE
Amerikaanse onderhandelaars sluiten aan bij gesprekken over Gaza

Samenleving
door anp
woensdag, 08 oktober 2025 om 16:54
SHARM-EL-SHEIKH (ANP/AFP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse speciale gezant Steve Witkoff en Jared Kushner, de schoonzoon van president Donald Trump, zijn woensdag aangeschoven bij de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Die partijen praten in Egypte over een plan van Trump om een einde te maken aan de oorlog in de Gazastrook. Witkoff en Kushner moeten helpen om te zorgen dat er in de komende dagen een deal komt.
De delegaties van Israël en Hamas hebben zich woensdag voorzichtig optimistisch uitgelaten over de vooruitzichten op vrede. Israël stemde vorige week in met het plan van Trump. Hamas deed dat gedeeltelijk en wilde nog onderhandelen over enkele aspecten.
Die indirecte gesprekken begonnen maandag in Sharm-el-Sheikh. Bemiddelaar Egypte liet woensdag weten bemoedigende signalen te hebben ontvangen van beide partijen.
Als het daadwerkelijk tot vrede komt, is Trump door de Egyptische president Abdel Fatah al-Sisi uitgenodigd om de tekenceremonie bij te wonen.
