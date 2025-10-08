ECONOMIE
Demonstranten creëerden volgens Radboud gevaarlijke situatie

Samenleving
door anp
woensdag, 08 oktober 2025 om 17:02
NIJMEGEN (ANP) - De pro-Palestijnse activisten die dinsdag een gebouw van de Radboud Universiteit in Nijmegen bezet hielden, hebben door daar te zijn "een gevaarlijke situatie gecreëerd", stelde rector magnificus José Sanders woensdag tijdens een persmoment op de universiteit. "We schrokken ons helemaal dood."
In een laboratorium binnen het Goudsmitpaviljoen worden supergeleidende magneten en koelgassen opgeslagen. Een groep betogers drong daar naar binnen. "Mijn grootste zorg was: stel dat ze zich daar gaan vastketenen. Zelfs als er niets direct met de magneet gebeurt, je kunt ook niet met een slijptol daarnaartoe", zei hoogleraar en labdirecteur Arno Kentgens.
De demonstranten zeggen dat ze actie voerden omdat de Radboud Universiteit nieuwe samenwerkingen met Israëlische instellingen zou zijn aangegaan. Sanders zei dat dit niet klopt voor de universiteit. Ze wil niets zeggen over projecten van afzonderlijke afdelingen van de universiteit.
