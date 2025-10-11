Israël verplaatst gevangenen in aanloop naar vrijlating

JERUZALEM (ANP/AFP) - Israël is begonnen met het overplaatsen van gevangenen naar twee cellencomplexen in afwachting van hun vrijlating als onderdeel van de overeenkomst over het staakt-het-vuren in Gaza.

Duizenden personeelsleden, onder wie gevangenispersoneel, hebben de hele nacht doorgewerkt om het besluit van de regering uit te voeren: "het kader voor de vrijlating van alle Israëlische gijzelaars", staat in een verklaring van de Israëlische gevangenisdienst.

Volgens de dienst worden 250 Palestijnen overgebracht naar de Ofer-gevangenis op de bezette Westelijke Jordaanoever en naar Ketziot in de Negev-woestijn in het zuiden van Israël, nabij de grens met Egypte. Ze zullen daar blijven totdat de Israëlische leiders besluiten de operatie voort te zetten om "de terugkeer van de gijzelaars naar Israël mogelijk te maken", aldus de verklaring.

Overeenkomst

Als onderdeel van de overeenkomst tussen Israël en Hamas moeten de 48 resterende Israëlische gijzelaars worden vrijgelaten. Volgens de afspraken heeft Hamas tot 72 uur na het ingaan van het staakt-het-vuren de tijd. Dat is maandag om 11.00 uur Nederlandse tijd. Israël laat in ruil 1700 Palestijnse gevangenen gaan.

Volgens de Amerikaanse president Donald Trump worden de gijzelaars maandag vrijgelaten. Israël en Hamas hebben dit nog niet bevestigd.