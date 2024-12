Amerikaanse oud-president Bill Clinton uit ziekenhuis ontslagen

WASHINGTON (ANP/RTR) - Bill Clinton is dinsdag uit het ziekenhuis ontslagen, een dag nadat hij met griep werd opgenomen. Dat heeft een woordvoerder van de voormalige Amerikaanse president bekendgemaakt op X.

Clinton (78) werd maandagmiddag vanuit zijn huis in Washington naar het Georgetown University Medical Center gebracht. Volgens zijn woordvoerder had hij koorts en werd hij opgenomen "voor tests en ter observatie". NBC News meldde dat het niet om een noodsituatie ging.

"President Clinton en zijn familie zijn erg dankbaar voor de uitzonderlijke zorg die het ziekenhuisteam heeft geboden en ze zijn geraakt door de vriendelijke berichten en beterschapswensen die ze hebben ontvangen", zegt de woordvoerder op X.

De Democraat Clinton was tussen 1993 en 2001 president van de Verenigde Staten. In 2016 was zijn vrouw Hillary de presidentskandidaat namens de Democratische Partij.