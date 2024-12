Man opgepakt die mogelijk betrokken is bij dode hond bos Almere

ALMERE (ANP) - Een 33-jarige man is maandagavond aangehouden, omdat hij mogelijk iets te maken heeft met de dood van een hond die vorige maand werd gevonden in een bos in Almere. De verdachte werd in zijn huis in dezelfde plaats aangehouden en de dierenpolitie trof daar ook onder meer een vuurwapen en zwaar vuurwerk aan.

De dode hond, vermoedelijk een kruising tussen een Stafford en een Bully, werd op 19 november gevonden ter hoogte van de Trekweg met zwaar letsel aan de hals en kop. Volgens de politie lag de hond er toen mogelijk al langer. De dierenpolitie gaat verder met het onderzoek naar de dood van het dier.