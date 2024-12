Vlaamse versie Serious Request levert 8,9 miljoen euro op

BRUGGE (ANP) - De Warmste Week, de Vlaamse versie van Serious Request, heeft de afgelopen week 8,9 miljoen euro opgeleverd. Dat werd dinsdagavond bekendgemaakt bij de slotshow in Brugge. Dat bedrag is iets hoger dan vorig jaar, toen er bijna 8,8 miljoen euro werd opgehaald.

De Warmste Week is een solidariteitsactie van omroep VRT. Het geld gaat naar 276 projecten rond het thema eenzaamheid, het centrale thema van dit jaar. Volgens VRT Nieuws kwamen de hele week 165.000 bezoekers langs op 't Zand in Brugge.

Bij het Nederlandse Serious Request is er al meer geld opgehaald. Tijdens de bekendmaking van de laatste tussenstand op dinsdagavond werd duidelijk dat de actie van radiozender 3FM al bijna 10 miljoen euro heeft opgebracht.