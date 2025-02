Amerikaanse overheid ontslaat ambtenaren in proefperiode

WASHINGTON (ANP/RTR/AFP) - De Amerikaanse overheid is begonnen met het ontslaan van duizenden ambtenaren die nog in hun proefperiode zitten. Dit is weer een nieuwe stap in het verkleinen van het landelijke ambtenarenapparaat.

Het is niet duidelijk hoeveel medewerkers zijn ontslagen en hoeveel er nog moeten vertrekken. Volgens de meest recente overheidsgegevens zitten meer dan 200.000 ambtenaren in hun proefperiode. De krant The New York Times meldt dat de hr-afdeling overheidsinstanties heeft geadviseerd het merendeel te ontslaan.

Er zijn ontslagen bij onder meer het ministerie van Onderwijs, het ministerie van Veteranenzaken, het agentschap voor kleine ondernemers en de consumentenorganisatie.