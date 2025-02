Rus plaatst zich niet voor tennistoernooi Dubai

DUBAI (ANP) - Tennisster Arantxa Rus is er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor het tennistoernooi van Dubai. De nummer 96 van de wereld ging in de kwalificaties met 4-6 2-6 onderuit tegen de Japanse Moyuka Uchijima.

Rus verloor eerder deze maand in de eerste ronde van het toernooi in het Roemeense Cluj-Napoca. Ook in Linz (Oostenrijk) en op de Australian Open strandde de Nederlandse dit jaar in de eerste ronde.

Suzan Lamens, de mondiale nummer 66, komt later op vrijdag in het kwalificatietoernooi in Dubai in actie tegen de Australische Daria Saville. Het tennistoernooi van Dubai is een zogenoemd WTA 1000-toernooi, vergelijkbaar met de masterstoernooien bij de mannen.