Amerikaanse parlementariërs na jaren weer naar China

Samenleving
door anp
maandag, 22 september 2025 om 13:00
anp220925116 1
BEIJING (ANP/RTR) - Amerikaanse parlementariërs hebben in China een ontmoeting gehad met minister van Defensie Dong Jun. Dat gebeurde tijdens het eerste officiële bezoek in jaren van een delegatie van het Huis van Afgevaardigden aan de communistische volksrepubliek. De politici hebben daar ook premier Li Qiang ontmoet.
"Wij zijn de eerste delegatie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden sinds 2019 en we zijn ervan overtuigd dat er vaker bezoeken moeten plaatsvinden en er een intensievere dialoog moet zijn", zei de Democraat Adam Smith tegen Dong. "We willen de communicatielijnen openen. En dan met name als het gaat om militaire zaken."
De reis volgt op een telefoongesprek tussen de presidenten Donald Trump en Xi Jinping. Zij spraken af elkaar volgende maand te treffen in Zuid-Korea. Officiële bezoeken van parlementariërs aan China kwamen stil te liggen tijdens de coronapandemie. De laatste jaren stond de relatie tussen de grootmachten onder druk, onder meer door onenigheid over handel.
