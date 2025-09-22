Omvang schade rellen rond Malieveld in Den Haag nog niet bekend

DEN HAAG (ANP) - Het is nog niet bekend hoeveel schade zaterdag is aangericht bij de rellen rond het Malieveld in Den Haag. De omvang wordt nog in kaart gebracht, laat de gemeente maandag weten.

Op het Malieveld was een demonstratie voor een strenger asielbeleid. Meer dan duizend mensen gingen de naastgelegen A12 op. Ze gooiden met glas en stenen, agenten en journalisten werden belaagd en politievoertuigen werden vernield en in brand gestoken. De politie zette traangas in. Daarna gingen de relschoppers de binnenstad in, waar ze vernielingen aanrichtten bij het Binnenhof en bij het partijkantoor van D66. Zeker 37 mensen werden gearresteerd.