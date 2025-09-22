ECONOMIE
Shorttracker De Laat mee naar World Tour in Montreal

Sport
door anp
maandag, 22 september 2025 om 13:01
UTRECHT (ANP) - Shorttracker Itzhak de Laat is geselecteerd voor de eerste wedstrijd van de World Tour, die van 9 tot en met 12 oktober wordt gehouden in Montreal in Canada. De 31-jarige Nederlander eindigde na twee selectiewedstrijden als zesde en was daardoor nog niet helemaal zeker van deelname. De selectiecommissie ziet geen reden een andere shorttracker als zesde aan te wijzen.
Naast De Laat plaatsten Jens van 't Wout, Daan Kos, Melle van 't Wout, Teun Boer en Kay Huisman zich. Bij de vrouwen doen Xandra Velzeboer, Michelle Velzeboer, Bibi Arts, Diede van Oorschot, Selma Poutsma en Zoë Deltrap mee.
Bondscoach Niels Kerstholt bepaalt bij de World Tour ter plekke wie er op welke individuele afstanden start en wie op de relays.
De tweede wedstrijd uit de World Tour is van 16 tot en met 19 oktober, ook in Montreal. Daar doen in principe dezelfde twaalf Nederlandse shorttrackers aan mee.
