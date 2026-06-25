ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Amerikaanse rechter blokkeert Trump-decreet rond briefstemmen

Samenleving
door anp
donderdag, 25 juni 2026 om 17:20
anp250626172 1
BOSTON (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Een federale rechter in Boston heeft bepaald dat de Amerikaanse president Donald Trump niet mag doorgaan met het invoeren van een decreet dat regels rond stemmen per brief strenger moet maken. De zaak werd aangespannen door ruim twintig door Democraten geleide staten die het daar niet mee eens zijn.
Trump probeert het stemmen per brief te beperken omdat dit volgens hem leidt tot fraude. Onderdeel van het decreet is dat de federale overheid lijsten opstelt van stemgerechtigden. De rechter oordeelde dat staten niet mogen worden gedwongen om die te gebruiken. Mensen die wel mogen stemmen maar niet op de lijst staan zouden zo mogelijk onterecht worden uitgesloten.
Volgens de staten heeft Trump daarnaast geen zeggenschap over hoe zij hun verkiezingen organiseren, omdat dit in de VS op statenniveau wordt geregeld. Daarnaast zeggen ze dat het snelle invoeren van de wijzigingen tot chaos zou leiden, wijzend op de tussentijdse verkiezingen die plaatsvinden in november.
loading

POPULAIR NIEUWS

c2

Rattenpis: waarom je nieuwe kleding eerst moet wassen

ANP-531025624

Jort Kelder is ook op Oerol een akelige narcist

anp240626209 1

SpaceX stort neer, musk geen biljonair meer

generated-image

Tien geldfouten die je koopkracht ongemerkt opeten – maak jij er ook een paar?

ANP-560030207

Wat verdient een scheidsrechter op het WK?

184607325_m

Wil je minder last hebben van de hitte? Zet dan 's nachts je airco uit

Loading