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Autosportbond FIA heft limiet voor duur voorzitterschap op

Sport
door anp
donderdag, 25 juni 2026 om 17:23
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MACAU (ANP) - Autosportbond FIA heeft ingestemd met het beëindigen van de limiet op termijnen voor het voorzitterschap. De huidige voorzitter Mohamed Ben Sulayem uit de Verenigde Arabische Emiraten wilde een einde aan de limiet van drie termijnen van vier jaar. Ben Sulayem is recent herkozen in zijn tweede termijn.
De FIA bevestigde de aanpassing. Volgens de woordvoerder van de autosportbond heeft 90 procent van de leden op de buitengewone algemene vergadering in Macau ermee ingestemd. De limiet was ingesteld door de vorige voorzitter Jean Todt, nadat diens voorganger Max Mosley van 1993 tot 2009 de voorzitter was geweest.
De autosportbond maakte op de vergadering een operationele winst van 6,7 miljoen euro bekend. Dat was een toename van 43 procent vergeleken met het jaar ervoor.
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