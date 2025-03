Amerikaanse rechter blokkeert Trumps transgenderverbod voor leger

WASHINGTON (ANP) - Een Amerikaanse rechter heeft tijdelijk de uitvoering geblokkeerd van een decreet van president Donald Trump dat transgenders uitsluit van militaire dienst. Een door twintig huidige en toekomstige militairen aangespannen rechtszaak waarin de grondwettelijkheid van het decreet wordt betwist, loopt nog.

Rechter Ana Reyes oordeelde dat Trumps bevel van 27 januari "waarschijnlijk" in strijd is met het verbod op seksediscriminatie in de Amerikaanse grondwet. "De wrede ironie is dat duizenden transgender militairen offers hebben gebracht, soms met gevaar voor eigen leven, om anderen de gelijke beschermingsrechten te garanderen die het militaire verbod hen wil ontzeggen", zei Reyes, die door Trumps voorganger Joe Biden is benoemd.

Het leger kondigde op 11 februari aan dat het transgenders niet langer zou toestaan​ zich bij het leger aan te sluiten en zou stoppen met het uitvoeren of faciliteren van procedures voor militairen die verband houden met gendertransitie. Later die maand zei het leger dat het transgenderleden zou gaan uitzetten. Daarmee moet het leger nu tot nader order ophouden.

Het leger heeft ongeveer 1,3 miljoen actieve militairen, blijkt uit gegevens van het ministerie van Defensie. Voorvechters van transgenderrechten zeggen dat er ongeveer 15.000 transgender dienstplichtigen zijn. Ambtenaren zeggen dat het om slechts enkele duizenden gaat.