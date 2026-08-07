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Amerikaanse rechter roept bouw Trumps balzaal opnieuw halt toe

Samenleving
door anp
vrijdag, 07 augustus 2026 om 16:52
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WASHINGTON (ANP/RTR) - Het hof van beroep in Washington heeft de Amerikaanse president Donald Trump opgedragen de bouw van een balzaal aan het Witte Huis tot nader order stil te leggen. De uitspraak wordt pas over twee weken van kracht, om Trump de tijd te gunnen de zaak eventueel voor te leggen aan het Hooggerechtshof.
Trump had de zaak bij het hof van beroep aangespannen nadat een rechter hem tot tweemaal toe had verboden te beginnen met de bovengrondse bouw van het project. Dit omdat Trump geen toestemming had gevraagd aan het Congres voor het project. Ondertussen is wel de historische East Wing, waar traditioneel de presidentsvrouw kantoor hield, gesloopt voor de bouw van de balzaal.
De uiteenlopende en soms groteske ontwerpen die voorbij zijn gekomen voor de balzaal hebben tot veel kritiek geleid in de VS. Zo zou het bouwwerk gigantisch worden, en wellicht een 'droneport' op het dak krijgen, of een ondergronds ziekenhuis.
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